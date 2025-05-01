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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 112 torbacı gözaltına alındı

        112 torbacı gözaltına alındı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Mersin operasyonumuzda 112 torbacı gözaltına alındı, 83'ü tutuklandı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:32
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        112 torbacı gözaltına alındı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik icra edilen ‘Narkokapan-Mersin’ operasyonunda, ‘torbacı’ olarak tabir edilen 112 sokak satıcısının gözaltına alındığını bildirdi.

        Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

        "Salı günü sabah 05.00’da başlayan ve dün tamamlanan uyuşturucu operasyonumuzu Mersin’de gerçekleştirdik. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. ‘Narkokapan-Mersin’ operasyonumuzda 112 torbacı gözaltına alındı. Bu 6 ay boyunca, adeta Mersin’in bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik ve düğmeye bastık. Mersin’in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde; narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 Jandarma Komando Timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 Jandarma Motorlu Asayiş Timinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Eşzamanlı baskınlar düzenledik. Şüphelilerden; 84’ü Tutuklandı. 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi."

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