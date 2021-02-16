17 tür yok oldu! Üveyik de tükeniyor 0:00 / 0:00

DHA

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyadaki 352 güvercin türünden 120'sinin soyunun tehlikede olduğunu, 17 güvercin türünün ise yok olduğunu açıkladı.

Ekolog, ornitolog ve doğa koruma bilimci, ABD Utah ve Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyadaki doğal 8.7 milyon canlı türünün soyu hızla tükenirken, insanların çoğunun hızla yok olan bu doğal türlerle ilgilenmediğini, enerji ve vakitlerinin çoğunu insanlığın uzantısı olan evcil hayvanlara harcadığını kaydetti. Avustralya'da ABD'den geldiği düşünülerek salgın riski nedeniyle öldürülmesi gündeme gelen Joe isimli evcil güvercin olayından örnek veren Prof. Dr. Şekercioğlu, "Bir evcil güvercin için dünya ayağa kalktı. Ama dünyadaki 352 güvercin türünden 120'sinin soyunun tehlikede olduğunu ve bilinen en az 17 güvercin türünün soyunun tükendiğini kaç kişi biliyor?" dedi.

'100-150 GRAMLIK KUŞ NEDEN AVLANIR'

National Geographic ve Getty'de profesyonel doğa fotoğrafçısı da olan Prof. Dr. Şekercioğlu, güvercingillerin, avcılık ve doğal alanların, özellikle tropik ormanların yok edilmesi yüzünden soyu en fazla tehlikede olan kuş ailelerinden olduğuna dikkat çekti. Dünyada nüfusu yüzde 78 azalan ve ülkemizde de hızla azalan üveyik güvercininin soyunun küresel çapta tehlikede olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şekercioğlu, "Ama bizde avı serbest. AB avını yasakladı. 500 bin ruhsatlı avcı, birkaç milyon da kaçak avcı var. 100-150 gramlık, soyu tehlikede güzelim kuş neden avlanır?" diye tepki gösterdi.

'SOYU TEHLİKEDEKİ ÜVEYİK TÜRÜ YASAL OLARAK AVLANIYOR'

Ülkemizde insanların bunun için ayağa kalkması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şekercioğlu, "Ama biz soyu tehlikede güvercinlerimizi avlatırken, dünyanın birçok ülkesinde en yaygın kuşlardan biri olan bir evcil güvercinin derdine düştük. Tek bir hayvan basına yansıyınca herkes duygusal tepki verip ayağa kalkıyor ama dünya çapında milyarlarca yaban hayvanı doğal ortamlarından yok olurken, ülkemizde yabani güvercin türümüz, soyu tehlikedeki üveyik türü yasal olarak avlanırken çok az kişinin sesi çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Odak noktanın, dünyanın 4.5 milyar yıllık tarihinde sadece altıncısı gerçekleşen ve bu kez insanlığın yol açtığı canlıların soy tükenme krizi olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şekercioğlu, şunları söyledi: "Her sene milyarlarcasını yok ettiğimiz milyonlarca yabani türün yok olmaması için doğal alanları korumalı, istilacı türlerin önüne geçmeli, iklim değişikliğini durdurmalı ve yabani hayvanların avlanması ve doğadan toplanmasına son vermeliyiz."