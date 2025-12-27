Habertürk
        Son dakika: 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısı yakalandı

        14 ilde düzenlenen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısı yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde 2 haftadır yürütülen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 112'sinin tutuklandığını bildirdi

        Giriş: 27.12.2025 - 09:33 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:38
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde 2 haftadır yürütülen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 112'sinin tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal hesabından paylaşım yaptı.

        'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI AĞI DEŞİFRE EDİLDİ'

        14 ilde son 2 haftada jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısının yakalandığını, bunlardan 112'sinin tutuklandığını, 44'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirten Yerlikaya, "Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi." ifadelerini kullandı.

        120 ARAÇ İLE 13 BOT ELE GEÇİRİLDİ

        Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir, Antalya, Hatay ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 14 ilde insansız hava araçları (JİHA) desteğiyle il jandarma komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda 120 araç ile 13 bot ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        'HEM SADAHA HEM HUKUKİ ZEMİNDE YAPILARA KARŞI CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTE'

        "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu, insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

