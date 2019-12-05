Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü! - Haberler

14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü!

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı Salih M., (14) tarafından bıçaklanan Şahin Aslan (17),tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Şahin Aslan, ailesi tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi

arkadaşını öldürdü
DHA

Gaziantep'te, 28 Kasım günü akşam saatlerinde Hacıbaba Mahallesi´nde, 10´uncu sınıf öğrencisi Şahin Aslan (17) ile mahalleden arkadaşı 7´nci sınıf öğrencisi Salih M. (14) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giderek bıçak alıp gelen Salih M., Şahin Aslan'ı bıçaklayarak kaçtı.

Salih M., 14 yaşında arkadaşını bıçaklayıp öldürdü.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre karnından bıçaklanan Aslan´ı kanlar içinde gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aslan, ambulansla Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karnından bıçaklanan Şahin Aslan, bu sabah can verdi.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI, TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Salih M.´nın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaldığı eve operasyon düzenleyerek Salih M.´yi yakaladı. Gözaltına alınan Salih M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavisi süren Şahin Aslan, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şahin Aslan´ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Edinburg Dükü Uluslararası Ödül Programında hedef 20 milyon Türk genci!
GÜNDEMHedef 20 milyon Türk genci!
SON DAKİKA AÇIKLAMA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama
GÜNDEMSoylu'dan Ceren'in katiliyle ilgili açıklama
15 yaşındaki kız 735 km uzakta bulundu! İnternette tanışmış...
GÜNDEM6 gün sonra bulundu! İnternette tanışmış
BİLSEM sınavı 2020 ne zaman? MEB BİLSEM sınav başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMBİLSEM sınavı 2020 ne zaman?
İSG sınav yerleri açıklandı! 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği sınav giriş belgesi sorgulama
GÜNDEMİSG sınav giriş yerleri belli oldu
SON DAKİKA! Kan dondurmuştu! Tahliyesini talep etti! - Haberler
GÜNDEMDehşet sanığı tahliyesini talep etti!
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2019 - 2020 AÖF sınavları ne zaman?
GÜNDEMAÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Felçli oğluna bakmayan Almanya'daki eşinden boşanmaya çalışıyor
GÜNDEMBoşanmaya çalışıyor: Felçli oğlunu terk etti!
E okul VBS öğrenci giriş sayfası 2019! E-okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır? E-okul'dan uy
GÜNDEME okul VBS öğrenci giriş sayfası 2019
SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir ve Şule Çet mesajı - Haberler
GÜNDEMBakan Gül'den Ceren ve Şule mesajı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X