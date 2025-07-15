15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, dolayısıyla siyasiler mesajlarını paylaştı.

Terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü teröristlerin kalkıştığı askeri darbe girişimi, vatandaşların sokağa çıkmasıyla bastırıldı.

Darbe girişiminin bastırılmasının 9'un yılında Türkiye'nin bütün şehirlerinde kutlamalar ve gösteriler yapılacak.

Siyasiler de bu tarihi gün için mesajlarını paylaştı.

KURTULMUŞ: 15 TEMMUZ DESTANINI UNUTMAYACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, aziz milletin şeref günü, tarihe altın harflerle yazılan milli kahramanlık destanı olarak nitelendirdiği 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitleri rahmet ve saygıyla anan, ailelerine ve gazilere şükranlarını sunan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un, demokrasiye ve milli iradeye bağlılığın, darbelere karşı direniş kararlılığının ve vatanı can pahasına savunmanın en somut örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü her daim korumamız gerektiğini hatırlatan bir ders ve aynı zamanda ödev niteliğindedir. 15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde, bugün geleceğe daha da umutla bakıyoruz. 15 Temmuz'da şehitlerimizin can verdiği bu topraklarda kıyamete kadar barış, huzur ve izzet içerisinde yaşamak için milletçe tüm gücümüzle çalışacağız. Ülkemizi, demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız. Allah, bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız." BAHÇELİ: MİLLETİN KIYAMIDIR MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bahçeli, açıklamasında, "Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir” ifadelerine yer verdi. YILMAZ: DARBECİ HAİNLERİ LANETLİYORUM Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin iradesine, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, bağımsızlığımıza, ay yıldızlı al bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize kasteden FETÖ’nün hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; darbeci hainleri ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum. Milli birlik ve demokratik ortam içinde; iç cephemizi güçlendirmeye, 15 Temmuz kahramanlarının aziz hatırasına sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılını inşa etmeye kararlıyız. Zaferin Adı Türkiye" dedi. ÇELİK: MİLLETİMİZ DARBE GİRİŞİMİNİ MAĞLUP ETTİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü mesajında, "Milletimiz tarihin derinliklerinden bugüne taşıdığı eşsiz gücüyle darbe girişimini mağlup etti. Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı. Çelik, "O gece milletimiz ve milli egemenliğimiz tarihimizin en ağır saldırılarından biriyle karşılaştı. Milli egemenliğimizi yok etmek isteyen odakların maşası olan FETÖ terör örgütü tüm ihanetiyle saldırdı. Cumhurbaşkanımızın cesur liderliği ve kararlı iradesiyle o gece yaptığı çağrı, milli egemenliğimizi ayakta tutma çağrısıydı. Milletimiz tarihin derinliklerinden bugüne taşıdığı eşsiz gücüyle darbe girişimini mağlup etti. Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı. Cumhurbaşkanımız devletimize, milletimize ve milli egemenliğimize yapılan saldırının karşısında dimdik durdu ve milletimizle beraber ateşin üstüne yürüdü. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimiz eşsiz fedakarlığıyla vatan savunması gerçekleştirildi. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bu ihanet saldırısı karşısında koruyan, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve cesaretle direnmesidir. Bu eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız. Her türlü ihanet şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Büyük bir kahramanlıkla canlarını hiçe sayan şehitlerimize ve gazilerimize vefa ve minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ancak ülkemiz ve milletimiz için 'görse gurur duyacakları' tarihi atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "15 Temmuz; istiklalimize ve istikbalimize kasteden hain FETÖ darbe girişiminin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, aziz milletimizin dirayeti ve cesareti ile bertaraf edildiği destansı bir direnişin adıdır. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sokaklara çıkan milyonlar, imanla yoğrulmuş bir milletin neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Büyük bir kahramanlıkla canlarını hiçe sayan şehitlerimize ve gazilerimize vefa ve minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ancak ülkemiz ve milletimiz için 'görse gurur duyacakları' tarihi atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi. REKLAM AK PARTİ'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video paylaşıldı.

Partinin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesaj paylaşıldı. Yapılan açıklamada ise, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz" denildi. YILMAZ TUNÇ: DARBELERİ VE DARBE GİRİŞİMLERİNİ LANETLİYORUM Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Ülkemize ve milletimize en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum. Vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz, istiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"FETÖ MENSUPLARI MİLLİ BİRLİKTE BERABERLİĞİMİZİ HEDEF ALMIŞTIR" Esareti kabul etmeyen aziz milletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik eden Tunç, "15 Temmuz; büyük milletimizin demokrasiye, vatanına ve bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir direnişin adıdır. O karanlık gecede vesayetçi zihniyetin aparatı hain FETÖ mensupları, milletimizin iradesine pranga vurmak istemiş, halkın oylarıyla seçilen hükümeti devirmeye çalışmış, milli birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve dirayetli duruşu, aziz milletin yüreğindeki iman ve sarsılmaz cesaretiyle darbe girişiminin önlediğini vurgulayan Bakan Tunç, "Büyük bir demokrasi destanı yazılmıştır. Yargı mensuplarımız da darbe girişiminin ilk anından itibaren soruşturmalarını başlatmış, hainler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vererek demokrasinin ve milli iradenin yanında yer almıştır. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyen şer şebekelerine, vesayetçi zihniyete ve destekçilerine, birliğimizi ve beraberliğimizi hedef almak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. YERLİKAYA: MİLLETİMİZE BİÇİLEN KEFENİN YIRTIP ATILDIĞI GÜN İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 15 Temmuz mesajında, "15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Tarih 15 Temmuz 2016… O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, 'Haydi Antepliler namus günüdür' diyen Karayılan’ın yurdudur… Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, 'İman dolu göğsü gibi serhaddinden' alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi! O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür. Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Son sözü top tüfek değil, iman belirleyecekti.' Öyle de oldu" dedi.

REKLAM Yerlikaya, "15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür. Vatanımız uğruna feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı. KURUM: MİLLETİMİZ TANKLARA, MERMİLERE, BOMBALARA GÖĞSÜNÜ SİPER ETTİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz'a ilişkin, "Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Zaferin adı Türkiye" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır. Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın."

REKLAM Kurum, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız." sözlerinin yer aldığı, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle hazırlanan videoya da yer verdi. ERSOY: TARİHİ DİRENİŞİN ADI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz'un, aziz milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adı" olduğunu bildirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adıdır. O gece yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, millet iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız." MEMİŞOĞLU: MÜCADELEMİZİN NİŞANESİ OLMAYA DEVAM EDECEK Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

REKLAM Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu seneidevriyesinde şehadete eren tüm kahramanları rahmetle andı. Paylaşımında, ülkenin istikbaline kastedenlere karşı mücadele ederken yaralanan gazilere de şükranlarını sunan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Bu vesileyle aziz milletimizin verdiği destansı mücadeleyi, büyük sağlık ailemizin gösterdiği insanüstü özveriyi bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal!" Öte yandan Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının hesabından paylaşılan 15 Temmuz gecesi hastanelerin yoğunluğunu, darbe girişimini içeren görüntülerin olduğu videoyu da alıntıladı. ÇELİK: MİLLETİMİZ TARİH YAZDI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü mesajında, "Milletimiz tarihin derinliklerinden bugüne taşıdığı eşsiz gücüyle darbe girişimini mağlup etti. Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı" dedi.