AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafasına "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaşamını yitirdi.

Kırsal Büyükkazanlı Mahallesi'nde Salih D. (16),yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen Salih D., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araştırma yapan Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salih D'nin başına, mahallede yapılan nişan töreni sırasında yakını olan M.D. (21) tarafından havaya ateşlenen silahtan çıkan "yorgun mermi"nin isabet ettiğini belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.