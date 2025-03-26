2 kişiyi öldürüp canına kıydı İstanbul'un Avcılar'da bir katliam yaşandı. Bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle önce eski eşini ardından eski kayınvalidesini öldürdü. Şahıs aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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