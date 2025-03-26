2 kişiyi öldürüp canına kıydı
İstanbul'un Avcılar'da bir katliam yaşandı. Bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle önce eski eşini ardından eski kayınvalidesini öldürdü. Şahıs aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 26.03.2025 - 20:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 20:59
Dehşet saçan olay Avcılar’da bugün meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Avcılar'da bir evde yaşanan silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri gitti.
ESKİ EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ
Olay yerine giden polis ekipleri bir katliamla karşılaştı. Bir kişi eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü.
Baldızını yaralayan şahıs aynı silahla kendini öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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