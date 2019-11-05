Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda 4’ü emekli, 3’ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2’si ihraç ve 8’i halen aktif görevde olan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

KARA KUVVETLERİ'NDE 18 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmaktayken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 14'ünü 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.