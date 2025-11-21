İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerimiz koordinasyonunda; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmaların sonucu düzenlenen operasyonu düzenlediklerini belirtti.

Yerlikaya paylaşımda, "İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla; 1 milyon 913 bin adet hap, 426 kg'lık hap tasarımı kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet hap elde edilebilir) ele geçirilerek, insanların arzı ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledi. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerimiz koordinasyonunda; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmaların sonucu düzenlenen operasyonlarda; 6 şüpheliyi yakaladık." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, " Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olandan, özellikle gençlerimiz olmak üzere tüm gücümüzü korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece günümüzdeki için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.