Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

        2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla; 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap, 426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi, 6 şüpheliyi yakaladık

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:17 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerimiz koordinasyonunda; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmaların sonucu düzenlenen operasyonu düzenlediklerini belirtti.

        Yerlikaya paylaşımda, "İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla; 1 milyon 913 bin adet hap, 426 kg'lık hap tasarımı kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet hap elde edilebilir) ele geçirilerek, insanların arzı ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledi. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerimiz koordinasyonunda; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmaların sonucu düzenlenen operasyonlarda; 6 şüpheliyi yakaladık." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, " Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olandan, özellikle gençlerimiz olmak üzere tüm gücümüzü korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece günümüzdeki için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!