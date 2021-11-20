Yüz yüze eğitime geçilmesi ve azalan hava sıcaklıkları nedeniyle kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçiriliyor olması günlük korobavirüs vaka sayılarının merak edilmesine neden oluyor. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı bir anda 23 bini geçti. İşte merak edilenler..

20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 20 Kasım güncel vaka ve vefat sayıları henüz belli olmadı.

GÜNCEL VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 19 Kasım koronavirüs tablosunu göre vaka sayıları 23 bini geçti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2021

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KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,24 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 119 milyon 200 bin 467'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim." ifadelerini kullandı.