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Son Dakika: 20 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbulluların gündeminde su kesintileri var. İstanbul'da arıza, bakım ve onarım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı 20 Nisan Salı günü meydana gelecek su kesintilerini vatandaşlarla paylaştı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son Dakika: 20 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 20 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Büyükçekmece, Bağcılar ve Beylikdüzü'nde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 20 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

20 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Sinanoba Mah,Türkoba Mah,Ulus Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Mimaroba Mah,Mimarsinan Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:20.04.2021 02:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.04.2021 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Dereağzı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.04.2021 08:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 20 NİSAN 2021


İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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