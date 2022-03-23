2021'de işsizlik oranı düştü

HABERTURK.COM

TÜİK 2021 işgücü verilerini yayımladı. Buna göre 2021 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1.1 puanlık azalış ile yüzde 12 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10.7 iken kadınlarda ise yüzde 14.7 olarak tahmin edildi.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişiye geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise 2020'ye göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişiye, istihdam oranı ise 2.5 puanlık artış ile yüzde 45.2'ye yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 62.8 iken kadınlarda yüzde 28 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2.3 puan azalarak yüzde 22.6 oldu.