        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 22 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 600 milyon lira vurgun yapan 390 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, 22 ilde dolandırıcılara yönelik icra edilen operasyonlarda 600 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 390 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

        Giriş: 07.03.2026 - 14:21
        22 ilde operasyon: 247 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 22 ilde dolandırıcılara yönelik icra edilen operasyonlarda 600 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 390 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        390 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "22 ilde vatandaşlarımızı 600 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı. 247'si tutuklandı, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        VATANDAŞLARIMIZI DOLANDIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ

        Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu/banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte otel rezervasyonları yaparak, belediyeye işe alma vaadinde bulunarak, sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak ve yasa dışı ilaç ve sağlık raporu aldırmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

        ŞAHIŞLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 13 adet gayrimenkule el konuldu" ifadelerine yer verildi.

