Jandarmadan 11 ilde operasyon: 61 yakalama

11 ilde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca Jandarma Genel ... Daha Fazla Göster 11 ilde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve nitelikli yağma' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda halkı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldığı, teminat olarak borç veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattığı ve ödeme yapamayanların mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 4,5 milyar lira hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Daha Az Göster