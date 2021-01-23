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SON DAKİKA: 23 Ocak koronavirüs (Covid-19) tablosu açıklandı! Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?

Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye koronavirüs ile mücadeleye devam ediyor. Aşılamalar hızla sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyon doz aşı geleceğini açıkladı. 23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. 23 Ocak korona tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861e yükseldi.İşte son dakika korona vaka ve vefat sayısı...

SON DAKİKA: 23 Ocak koronavirüs (Covid-19) tablosu açıklandı! Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?
AA

23 Ocak koronavirüs (Covid-19) tablosu son dakika açıklandı! Türkiyede son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika coronavirüs haberleri...

23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 734 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. Test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, vefat sayısı 24 bin 789, ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir soru üzerine, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içinde de aşı süreci devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara ilişkin soruyu da cevaplayan Erdoğan, "Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Koca, diğer bir paylaşımında da "Salgının yıkıcı etkisini durdurmak için filyasyon ekibimiz çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar. Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımdaki, filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmalarının görüldüğü videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Tunceli'de hız kesmeden devam ediyor. Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen Kovid-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor."

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı.

Daha önce Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında durdurulan nakiller konusunda MEB'in açıklamasında, "Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli, bakıma muhtaç ve yüksek risk grubundaki kişilerin koronavirüs aşısı olduğunu bildirdi.

MSB'nin açıklamasında, "Salgın döneminde yüksek riskli gurupta olan büyüklerimizin sağlıklarını korumak adına ciddi tedbirler alındı. Huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri ve özel bakım merkezlerine tanınan aşı önceliği kapsamında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezimizde kalan büyüklerimize dün koronavirüs aşısı yapıldı. Merkezde görev yapan personelimizle birlikte 321 kişinin koronavirüs aşıları başarılı şekilde gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşları, Kovid-19 hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek ve bulaş riskini en aza indirmek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması, salgınla mücadelede büyük rol oynadı.

İlk vakanın görülmesinden bir ay sonra 10 Nisan 2020'de kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, vatandaşların Kovid-19 hakkında bilgilenmesine ve tedbirlerin önemine ilişkin farkındalığın oluşmasına katkı sağladı.

Bugüne kadar 56 milyon 230 bin kişi tarafından indirilen ve Kovid-19'a karşı adeta dijital duvar olan uygulamayla 106 milyon 372 bin HES kodu üretildi.

Toplu taşıma araçları, kurum ve kuruluşlar gibi HES kodu kullanımının zorunlu olduğu yerlerde bugüne kadar 2 milyar 528 milyon kez HES kodu sorgulaması yapıldı.

Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19 aşılama sürecinde de kullanılıyor. Aşının kişiye nerede ve ne zaman yapıldığını içeren aşı kartına e-Nabız'dan olduğu gibi uygulamadan da erişilebiliyor.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75 artarak 57 bin 225'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 305 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 589'unun hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 225'e, vaka sayısının da 1 milyon 360 bin 825'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 134'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 151 bin 676'ya ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 796 bin 864 olduğunu kaydetti.

İsrail'de bir gün içinde 7 binden fazla kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 84 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 263'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 7 bin 99 artışla 586 bin 788'e yükseldi.

Hastalardan 1158'nin durumunun ağır olduğu, 500 bin 523 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ülkede bugüne kadar 2 milyon 441 bin 510 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 851 bin 385 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

İsrail'de uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının geçen aya oranla yüksek seyretmesi dikkati çekiyor.

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki yükseliş nedeniyle 82 bin 2 oldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmiş, buna karşın vakalarda artış sürünce 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda karantina uygulaması 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

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