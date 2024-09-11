Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı.

AA'da yer alan habere göre Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanlığı da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini, yarın adliyeye sevklerinin beklendiğini bildirdi.

Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir" denildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar

Şüphelilerden Nevzat Bahtiyar (48) de jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat Bahtiyar "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.