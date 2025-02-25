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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı!. TFF'nin YouTube kanalından paylaşılan kayıtlarda Sivasspor-Konyaspor, Antalyaspor-Kasımpaşa ve Alanyaspor-Adana Demirspor maçındaki pozisyonların VAR konuşmaları yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:15
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        25. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        ABONE OL

        Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı!. TFF'nin YouTube kanalından paylaşılan kayıtlarda Sivasspor-Konyaspor, Antalyaspor-Kasımpaşa ve Alanyaspor-Adana Demirspor maçındaki pozisyonların VAR konuşmaları yayınlandı.

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