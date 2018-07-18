İngiltere'de devam eden Farnborough AirShow'da havacılık sektörünü hareketlendiren satışlara bir yenisi daha eklendi. ABD'de bölgesel bir taşıyıcı olan Republic Airways tam 100 adet Embraer 175s model uçak siparişi verdi.

Brezilyalı üreticiyle yapılan anlaşma kapsamında 100 adet ilave jetin satın alma hakkı da yine Republic Airways'de olacak. Kontratın toplam değerinin 9.3 milyar dolar olduğu açıklandı.

Embraer'in ticari direktörü (CCO) Arjan Meijer, söz konusu siparişin E175-E2 sınıfına da dönüştürebileceği bilgisini de verdi.

E2 serisi uçaklar yakıt tüketimi ve bakım masrafları açısından 175 serisine göre daha iyi performans veriyor ve aynı yer destek teçhizatlarının kullanımına olanak tanıdığı için yedek parça gereksinimini azaltarak kârlılığı arttırıyor. Bu nedenle uzun mesafe uçmayan, düşük maliyetli hava yolları arasında tercih ediliyor.

Öte yandan, satın almanın bir başka dikkat çeken tarafı, Indianapolis merkezli Republic şirketinin 2.5 sene önce, ABD iflas kanununun 11. maddesine dayanarak iflas açıklamış olması.

2016 yılının şubat ayında iflas açıklayan şirket, aslında 8 çeyrek üstüste kâr açıklamasına rağmen ciddi bir pilot sıkıntısı yaşıyor ve seferlerini yapmakta zorlanıyordu

2.5 YILDA DEVASA DÖNÜŞÜM

Republic, aradan geçen süreçte American, United, Delta gibi ülkenin bayrak taşıyıcılarıyla sabit fiyatlı kod paylaşım anlaşmaları yapmakla kalmadı; 113 uçaklık filosu olan alt kuruluşu Shuttle America ve 41 uçağı bulunan Chautauqua Airlines'ı kapattı.

Filosundaki Embraer'in ERJ ve Bombardier Q400 uçaklarını değiştiren Republic, 2017 martında iflastan çıktı ve bugün Embraer E-jet serisinin dünyadaki en büyük operatörü ve 200 civarı uçakla hizmet veriyor.

Boeing bünyesine katılabileceği belirtilen Embraer ise, 2013 ocak ayından beri Kuzey Amerika'da 520 adet E175s satarak 70-76 koltuklu uçak segmentinde pazarın yüzde 80'lik kısmını kaptı.

150 altı yolcu kapasitesine sahip jet üreticileri arasında dünyanın en büyüğü olan Embraer'in 100 küresel müşterisi bulunuyor. Bölgesel hava yollarının çoğunlukla tercih ettiği, 1999 yılında 1 milyar dolara yakın yatırımla başlatılan E-Jet programı ise şimdiye dek 1800 sipariş aldı ve 1400'den fazla teslimat yaptı.

Dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden biri olan "Farnborough AirShow" iki yılda bir düzenleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenenlenen fuarda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii güçlü bir katılım gösterdi. Şirket, fuara milli hava platformları ve yeni logosuyla temsil ediliyor.

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