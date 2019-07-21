Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünü kutlarken kendilerine "Otonom Enosisçi Üniversite Öğrencileri Cephesi" diyen iki yüz kişilik bir grup Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından ara bölgeyi ihlal edip geçerek özellikle Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yerlere molotof ve meşaleler ile saldırılar düzenledi.

NÖBET NOKTALARINA YÖNELDİLER

İHA'da yer alan habere göre ırkçı Rum gruplar akşam saatlerinde Yunanistan bayraklarıyla bir araya gelerek Ledra Palas sınır kapısı ve çevresinde bulunan nöbet noktalarına ellerindeki molotof ve meşalelerle saldırılarda bulundular, saldırı sonrası atılan maddelerin sebep olduğu küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.

RUM POLİSİ ÖNLEM ALMADI

Rum polisin herhangi bir güvenlik önlemi almazken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sınır birlikleri teyakkuza geçirilerek olası başka bir saldırıya karşı tedbir alındı. Birleşmiş Milletler nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak olası başka eylemlerin yapılmaması konusunda Rum tarafının uyarılması istendi.