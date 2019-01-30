Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki 3 pilot albay, 4 pilot yarbay, 4 pilot binbaşı, 9 pilot yüzbaşı, 27 pilot üsteğmen, 1 teğmen olmak üzere 46'sı muvazzaf 48 şüpheli ve 15 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ şüphelisi askerler için operasyon başlatıldı.

Mahrem imamlarla haberleştikleri belirlenen 3 pilot albay, 4 pilot yarbay, 4 pilot binbaşı, 9 pilot yüzbaşı, 27 pilot üsteğmen, 1 teğmen olmak üzere 46'sı muvazzaf helikopter pilotu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca 15 sivil mahrem imam için de gözaltı kararı verildi.