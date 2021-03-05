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HaberlerSağlık
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Son dakika 5 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. Peki 5 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte en güncel korona tablosu...

Son dakika 5 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.746.158'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 28.839 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 5 Mart Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

5 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

4 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 114 milyon 190 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 532 bini, iyileşenlerin sayısı 89 milyon 693 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 140 bine, Hindistan'da 11 milyon 94 bine, Brezilya'da 10 milyon 457 bine ve Rusya'da 4 milyon 234 bine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın salgına karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNtech ile ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği aşının 585 bin dozu, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ne ulaştı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Kadızade Haşimi, başkent Tahran yakınlarındaki Kazvin eyaletinde Kovid-19'un İran varyantının ortaya çıktığına dair kanıtlar olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki vaka sayılarının artacağına inandığını söyleyerek, halka ve sağlık kurumlarına "kendilerini fırtınaya hazırlamaları" çağrısında bulundu.

Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Slovenya'da Kovid-19'un Güney Afrika'da görülen türüne rastlandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, artan vaka sayıları nedeniyle liseler dışındaki okul ve üniversitelerin yeniden iki haftalığına kapatıldığını duyurdu.

Mısır Evkaf Bakanlığı, salgın süresince cuma namazının kılınması kararlaştırılan camilerde ramazan boyunca teravihe de izin verileceğini açıkladı.

Japonya'da düzenlenen ankette 65 yaş üstü kişilerin yüzde 43'ünün aşı konusunda kararsız oldukları belirlendi.

Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen aşıların ilk sevkiyatı Malezya'ya ulaştı.

Kolombiya'da 28 Şubat'ta sona erecek sağlıkta acil durumun 31 Mayıs'a kadar uzatılması kararı alındı.

Ekvador'da Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, yakınları ve bazı devlet görevlilerine aşı yaptırdığına ilişkin eleştiriler nedeniyle görevi bıraktı.

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