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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 54 ilde tefeci operasyonu! 334 gözaltı

        54 ilde tefeci operasyonu! 334 gözaltı

        54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen "HÜCRE-15" operasyonlarımızda; 334 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 123'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 08:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 08:28
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        54 ilde tefeci operasyonu! 334 gözaltı
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Hücre-15' operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını, 123'ünün tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde toplam 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 'Hücre-15' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 334 şüpheli yakalandı, 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 123'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Şüpheliler hakkında; 'Tefecilik, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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