İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde tek başına yaşayan 59 yaşındaki Kaya Saygan'ın hayatı, geçirdiği trafik kazası sonrası hafızasını kaybetmesiyle altüst oldu. Malulen emekli edilen Saygan, bu süreçte kızının vefatıyla sarsıldı, eşi tarafından terk edildi, diğer iki kızı ise ilgilenemedi. Evinde farelerle birlikte yaşadığını belirten Saygan, soğuk havalarda barınmakta zorlandığını ve maaş kartının kimde olduğunu dahi bilmediğini söyledi.

Yaşadıklarının kendisini bunalıma sürüklediğini dile getiren Kaya Saygan, "Kalacak başka yerim olmadığı için buradayım. Sokakta yaşanmaz. Güçsüzler yurduna başvurdum, yaşım tutmadı diye almadılar. Sobam yok, yatağım yok. Dolandırıldım, soyuldum. Çöpte ne bulduysam eve taşıdım. Ailem de beni bıraktı gitti. Eğer devlet evimi düzenlerse söz veriyorum, bir daha çöp eve çevirmeyeceğim. Ne olur bana bir yer verilsin, bir sıcak yatak verilsin" dedi.

Muhtar: "Bu haliyle kışı geçirmesi imkânsız"

Mahalle Muhtarı Güven Akan, Saygan'ın durumunun giderek kötüleştiğini vurgulayarak şunları söyledi: