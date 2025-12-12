Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 59 yaşındaki adam hafızasını kaybetti evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı | Son dakika haberleri

        59 yaşındaki adam hafızasını kaybetti evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı

        Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde hasar oluşan, ardından eşi ve çocukları tarafından terk edilen, bir kızı da vefat eden yaşlı adam, çöp eve dönen ikametinde soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafızasını kaybetti evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde tek başına yaşayan 59 yaşındaki Kaya Saygan'ın hayatı, geçirdiği trafik kazası sonrası hafızasını kaybetmesiyle altüst oldu. Malulen emekli edilen Saygan, bu süreçte kızının vefatıyla sarsıldı, eşi tarafından terk edildi, diğer iki kızı ise ilgilenemedi. Evinde farelerle birlikte yaşadığını belirten Saygan, soğuk havalarda barınmakta zorlandığını ve maaş kartının kimde olduğunu dahi bilmediğini söyledi.

        Yaşadıklarının kendisini bunalıma sürüklediğini dile getiren Kaya Saygan, "Kalacak başka yerim olmadığı için buradayım. Sokakta yaşanmaz. Güçsüzler yurduna başvurdum, yaşım tutmadı diye almadılar. Sobam yok, yatağım yok. Dolandırıldım, soyuldum. Çöpte ne bulduysam eve taşıdım. Ailem de beni bıraktı gitti. Eğer devlet evimi düzenlerse söz veriyorum, bir daha çöp eve çevirmeyeceğim. Ne olur bana bir yer verilsin, bir sıcak yatak verilsin" dedi.

        Muhtar: "Bu haliyle kışı geçirmesi imkânsız"

        Mahalle Muhtarı Güven Akan, Saygan'ın durumunun giderek kötüleştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

        "Kaza sonrası beyninde kalıcı hasarlar oluştu. Eşinin ayrılması ve kızının vefatıyla psikolojik olarak çöktü. Yazın evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı ama içeride hâlâ 2 kamyonluk çöp var. Kapısı, bacası, sobası olmayan bir mekânda kışı geçirmesi mümkün değil. Belediyeden yemek desteği sağlıyoruz ancak bu yeterli değil. Bu vatandaşın bir an önce devlet korumasına alınması ve huzurevine yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde yaşaması imkânsız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Dezenflasyon sürecek"
        "Dezenflasyon sürecek"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi