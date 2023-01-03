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Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de 6 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu! - Güncel Mardin Haberleri
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Mardin'de 6 kişinin öldüğü kazanın nedeni gizli buzlanma

Mardin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı faciada, aracın gizli buzlanma nedeniyle şarampole devrildiği öğrenildi

Mardin'de 6 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu! - Güncel Mardin Haberleri
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DHA

Mardin'in Ömerli ilçesinde içinde 11 kamu görevlisinin bulunduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın gizli buzlanma nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre kaza, dün sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Kamu çalışanlarının içinde bulunduğu 8 kişilik hafif ticari araç, sürücüsü Abdullah Macit´in kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Abdullah Macit ile Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç ve Ruken Adam´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma ile Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada Kamuran &Ouml;nen (Altta sağda), Yusuf Tun&ccedil; (Altta ortada), Ruken Adam (Altta solda), Fatma Kaya (&Uuml;stte solda), B&uuml;şra Keleş (&Uuml;stte ortada) ve Abdullah Macit (&Uuml;stte sağda) hayatını kaybetti
Kazada Kamuran Önen (Altta sağda), Yusuf Tunç (Altta ortada), Ruken Adam (Altta solda), Fatma Kaya (Üstte solda), Büşra Keleş (Üstte ortada) ve Abdullah Macit (Üstte sağda) hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden ve Midyat´ta oturan 6 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İlçede düzenlenen cenaze törenine Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ahmet Solmaz ve kamu kurumlarının müdürleri ile yüzlerce kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Kamuran Önen ve Yusuf Tunç, Kıble Mezarlığı'nda; Ruken Adam, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Kalo Mezarlığı'nda; Abdullah Macit ise Ortaca köyü mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

ŞEHİT BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Sürücü Abdullah Macit'in babası Şükrü Macit'in terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi. Macit, şehit babasının yanına defnedildiği bildirildi. Büşra Keleş'in öğretmen olduğu, Fatma Kaya'nın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda, Ruken Adam, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Kamuran Önen'in ise valiliğe bağlı kurumlarda çalıştığı öğrenildi.

Yapılan ilk incelemede saat 07.40´ta meydana gelen kazanın gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı, sürücü Abdullah Macit´in direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, beraberinde kurum müdürleriyle, ilçede ve Ortaca köyünde kurulan taziye evlerini ziyaret ederek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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