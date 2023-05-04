6 Şubat'ta 11 il için ilan edilen OHAL 9 Mayıs'ta kaldırılıyor

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HABERTURK.COM

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" dedi. AK Partili Ali İhsan Yavuz CNNTürk'te sorularını yanıtladı. Seçim güvenliği ve oy kullanma işlemlerine ilişkin bilgi veren Yavuz, "Tek zarf çift pusula ilkesi var. Artık eskisi gibi her oy ayrı zarfa girecek değil. Yani o gün seçmen oy kullanmak için gittiklerinde kendisine 2 pusula verilecek. YSK yurt dışında oy kullanacaklara dair pusulayı bastı. Yurt içindeki farklı, hala basılmadı" dedi.

Yavuz pusulalara ilişkin şunları söyledi: "Henüz daha illerde kullanılacak pusula basılmadı. Türkiye'nin her yerinde aynı pusula basılmıyor. Bazı yerlerde 24 parti var, bazı illerde bağımsız adaylar fazla. Bu farklar sebebiyle her ile ayrı pusula basılıyor. YSK bu pusulaları basacak ve gönderecek. Benim elimde örnek bir pusula var. Cumhurbaşkanı seçimi pusulası belli. Toplam 36 parti seçime girme hakkı elde etmişti ama 24'ü seçime gireceğini söyledi. Ama bazı illerde bunun 17'ye kadar düşeceğini, bazı illerde daha fazla olacak. Millet İttifakı 16 ilde yok mesela. Tek ilden girecekleri listeden tek aday olacak."

OHAL KALKIYOR Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" dedi. 11 ŞEHİR İÇİN 6 ŞUBAT'TA OHAL İLAN EDİLMİŞTİ 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi. Buna göre; Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Elazığ.

"325 BİN DEPREMZEDE ADRES KAYDINI DEĞİŞTİRDİ" AK Partili Yavuz, "Biz araştırma yaptık, ne kadar kitle deprem bölgesinden başka illerde bulunuyor. Bu kişilerin sayısı 1 milyona yakın. Bunun 650 bini seçmen ama. Yaklaşık söylüyorum. Bu 650 bin seçmenin yaklaşık 500 bini 2019'da hangi şehirde kullanıyorsa o şehirde oy kullanabiliyor. Dolayısıyla o ilin seçmeni haline getirmiş kendi. 'Deprem bölgesi boşaldı' deniyor ya o doğru değil. Aslında seçmen profili çok değişmemiş. AFAD ihtiyacı olan depremzede seçmenleri seçimde taşıyacak" dedi.