Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külöe gram altın fiyatı 413,16 liradan cumhuriyet altını ise 2.679,39 liradan işlem görüyor. İşte 7 Ocak çeyrek altın gram altın fiyatları...