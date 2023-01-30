Batman'da kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.
AA'da yer alan habere göre, teyzesinin evine ait kömürlükte 2. sınıf öğrencisi A.A'yı hareketsiz gören akrabaları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri, olaya ilişkin çocuğun babası Ö.F.A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA'da yer alan habere göre de, baba Ö.F.A.'nın otogarda İstanbul’a hareket eden otobüste gözaltına alındığı öğrenildi.
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