Hafta başından beri 781 liraya kadar gerileyen gram altının fiyatı yeniden 800 liraya yaklaştı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, son haftalarda hızla yükselen altın fiyatlarını araştırıyor. 8 Aralık Çarşamba günü saat 13.49'da gram altın 786,05 çeyrek altın ise 1.286,48 lira olarak kaydedildi.