İHA

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Aydoğmuş Sokak üzerinde 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, iddialara göre erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Olayın ardından Özgecan Usta 8. kattan kattan beton zemine çakıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken; erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Bartu C.A. hakkında çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

"DUR YAPMA AŞKIM DEDİM, YUKARI ÇEKMEK İÇİN BİLEKLERİNDEN TUTTUM AMA KAYARAK DÜŞTÜ"

Özgecan’ın sevgilisi o akşam yaşananları anlattı Bartu C.A., mahkemede verdiği ifadesinde, "Ankara'dan yanıma geldi. Ben de Ankara'ya gittiğimde yanına giderdim, tek yaşıyordu. Zonguldak'a geldiğinde de bende kalıyordu. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Olay günü akşam işe gitmek için evden çıktım. Akşam eve geldim ve terasta beraber yemek yiyerek sohbet ettik. Her şey gayet normaldi. İçeri geçtiğimizde evlilik sohbeti açarak evlenmek istediğini söyledi. Ben de kendisine evleniriz dedim. Konuyu tartışmayı devam ettirdi. Sonra evden gitmek istediğini söyledi. Ben kendisine saatin geç olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledim. Sonra biraz sakinleşti ve salonda oturduk. Bir süre sonra Ayşe Özgecan Usta'nın bir anda balkona çıkarak kendini atacağını söyledi. Kendimi atarım dedi. Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü. Hemen yanına koştum. 'Dur, yapma aşkım' diye bağırdım. Eli balkon korkuluğu yani tırabzanda tutuluydu. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim ama bu sırada Ayşe Özgecan Usta, kayarak düştü. Ben hemen 112 Acil Servis'i kendi telefonumla aradım. Sonra aşağıya indim. Bunlara alt kat komşum şahittir. Bu olanlar nedeniyle şok geçirdim. Üzgünüm, çok üzgünüm” dediği ortaya çıktı.

B.C.A.'nın kimse ile görüşmediği başka bir evde kaldığı öğrenildi.

ÖZGECAN'IN BABASI: CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYORUZ

Zonguldak’ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından baba Kenan Usta İHA'ya konuştu. Usta, “Verilen ifade çok basit, kızımın gitmesine izin verseydi bu olanlar olmayacaktı. Biz cinayetten şüpheleniyoruz” dedi.

Zonguldak’ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta açıklamalarda bulundu.

İHA muhabirine telefonda konuşan baba Usta, yapılan ifadenin doğru olmadığını belirterek cinayetten şüphelendiklerini söyledi. Bana Kenan Usta, yaptığı açıklamada “Bence yapılan ifade yalan. Bu çok basit ifade. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. İfadesinden kızımı bırakmadığını söylüyor. Kızımı bıraksa gidecekti. Fakat bırakmadığı için kızım hayatını kaybetti. Biz verilen ifadenin basit bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetten şüpheleniyoruz” şeklinde konuştu.