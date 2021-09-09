Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşen tutumunun altının ons fiyatını baskılamasına karşın yurt içinde, dolar kurundaki artışla birlikte altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi. Bugünün veri takviminde; yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.