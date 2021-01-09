AA

9 Ocak koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son 24 saatte 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat 22 bin 264 ve ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu. İşte son dakika korona vaka sayısı...

9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün sosyal medya hesabından koronavirüs tablosunu açıklıyor. Saat 19.00'dan sonra belli olacak.

8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız."

Bakan Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Avrupa bölgesindeki vaka artışları, koronavirüsteki mutasyon, Türkiye'deki güncel durum ve aşı çalışmaları ele alındı.

Kluge, DSÖ'nün tavsiyelerini izlediği için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor. Güçlü veri ve bilgi sağlama sisteminiz nedeniyle sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları, hızlı tanı kiti çalışmaları ve virüsün genom dizilimi konusunda yaptığınız çalışmaların kapsamını artırdığınız için de tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı, 81 İl Sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Resmi yazının ekinde, "Hastanelerde Kovid-19 aşı uygulamalarıyla ilgili tedbirler ve uygulama esasları" yer aldı.

Buna göre, alınacak tedbirler kapsamında, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirlenecek. Aşı uygulama odası, poliklinik oda standartlarını karşılayacak.

Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı, sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

Hastane yatak sayısına göre asgari aşı uygulama oda sayıları belirlendi. Buna göre, yatak sayısı 50 ve altındaki hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası bulunacak.

Her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Aşı uygulama oda sayısı 10'dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunlu tutulacak.

Aşı uygulaması için hastanelere başvuran vatandaşlara hizmet sunumunda, sosyal mesafeye önem verilecek. Aşı uygulaması yapılacak genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanacak ve kalabalıklaşma önlenecek.

Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenecek, buna uygun işaretlenecek. Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilecek.

Aşı uygulama odaları, hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olacak ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulacak.

Aşı odaları acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda bulunacak.

Hastane poliklinik odalarının, aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmışsa günlük çalışma saati 08.30-24.00 arasında düzenlenecek ve poliklinik hastaları ile aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenecek. Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilecek ancak 17.00-24.00 saatlerinde belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olacak.

Abdi İbrahim, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıları en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler ve denetimler sonucunda, Abdi İbrahim'e mRNA bazlı aşılar ile inaktif aşıları üretim ve dolum yapma onayını verdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan aralık ayında mRNA bazlı veya inaktif aşılar için beşeri aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldıklarını belirten Barut, "Aşı üretim ve dolumu için hem altyapınızın hem de kalite sistemlerinizin yüksek düzeyde olması gerekiyor. Bakanlığın yapmış olduğu denetimler sonucu verilen bu izinle, AbdiBio tesisimiz ve aşı üretim konusunda yeterliliğimiz bir kez daha tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 88 milyon 528 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 907 bin 73 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 88 milyon 528 bin 10'a çıkarken, virüs saptanan 63 milyon 623 bin 473 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 132 bin 45 kişide Kovid-19 tespit edildi, 374 bin 124 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 414 bin 44),Brezilya (7 milyon 961 bin 673),Rusya (3 milyon 332 bin 142),İngiltere (2 milyon 889 bin 419),Fransa (2 milyon 727 bin 321),Türkiye (2 milyon 296 bin 102),İtalya (2 milyon 220 bin 361),İspanya (2 milyon 24 bin 904),Almanya (1 milyon 869 bin 306),Kolombiya (1 milyon 737 bin 347),Arjantin (1 milyon 690 bin 6),Meksika (1 milyon 493 bin 569),Polonya (1 milyon 356 bin 882),İran (1 milyon 268 bin 263),Güney Afrika (1 milyon 170 bin 590),Ukrayna (1 milyon 105 bin 169) ve Peru (1 milyon 26 bin 690)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (200 bin 498),Hindistan (150 bin 606),Meksika (131 bin 31),İngiltere (78 bin 508),İtalya (77 bin 291),Fransa (66 bin 841),Rusya (60 bin 457),İran (55 bin 933),İspanya (51 bin 675),Kolombiya (45 bin 67),Arjantin (44 bin 122),Almanya (39 bin 258),Peru (38 bin 49),Güney Afrika (31 bin 809),Polonya (30 bin 241),Endonezya (23 bin 520),Türkiye (22 bin 264),Belçika (19 bin 936),Ukrayna (19 bin 588),Şili (16 bin 913),Kanada (16 bin 3579),Romanya (16 bin 410),Ekvador (14 bin 158),Irak (12 bin 869),Çekya (12 bin 800),Hollanda (12 bin 84),Pakistan (10 bin 558) ve Macaristan (10 bin 325)."