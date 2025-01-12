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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 9 terörist etkisiz hale getirildi

        9 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:13
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        9 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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