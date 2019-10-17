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Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medya hesabından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektubu yayımladı.

Juncker paylaşımında "Müzakereler sonucu, yeniden düzenlenmiş İrlanda/Kuzey İrlanda'ya ilişkin Protokol ve 17 Ekim 2019 tarihli Siyasi Deklarasyona ilişkin uzlaşı sağlandı" ifadesini kullanarak, bunların AB Komisyonu tarafından onaylandığını vurguladı.

Juncker, AB Konseyi'ne de gözden geçirilmiş Brexit anlaşmasını onaylaması çağrısında bulundu.

Anlaşmada revize edilen maddelere ilişkin detaylar paylaşılmadı.

JOHNSON'DAN PARLAMENTOYA ÇAĞRI

"Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık" diye açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da parlamentonun Cuma günü Brexit'i tamamlaması gerektiğini, böylece diğer öncelikli konularla ilgilenmeye başlayabileceklerini belirtti.

Londra yönetimi son olarak, Brüksel ile anlaşma olsun olmasın 31 Ekim'de birlikten ayrılacaklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin 3 yıl süren müzakerelerin ardından AB'den ayrılmasının yolunu açan anlaşmanın AB liderleri ve İngiltere parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.​