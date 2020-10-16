AA

Avrupa Birliği (AB),Libya'ya silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle Rus güvenlik şirketi Wagner grubuyla bağlantılı olduğu bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'e yaptırım uygulama kararı aldı.

LİBYA'NIN İSTİKRARINI BOZUYOR

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'e, Wagner grubu ile finansal bağlantısı olduğu, Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden faaliyetler içinde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

MAL VARLIĞI DA DONDURULACAK

AA'da yer alan habere göre yaptırımlar, seyahat yasağı, varlıkların dondurulması, AB ülkelerinin vatandaşları ve şirketlerinin bu kişiyle mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor.

WAGNER'İ YÖNETEN 'KREMLİN'İN AŞÇISI'

Kremlin'in yemek ve diğer davet işlerinin organizasyonunu yaptığı için "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin’in, Rus güvenlik şirketi Wagner’i yönettiği belirtiliyor.

LİBYA'DAKİ WAGNER'İ DESTEKLİYOR

AB Resmi Gazetesi'ndeki yaptırım kararında, Prigojin'in, Wagner grubunun Libya'daki faaliyetlerinde yer aldığı ve bu faaliyetlere destek verdiği kaydedildi.

BM'NİN TANIDIĞI HÜKÜMETE KARŞI OPERASYON YAPIYOR

Kararda, Wagner grubunun Libya'ya silah ve paralı asker göndererek BM ambargosunu defalarca deldiği, ayrıca BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı askeri operasyonlara katıldığı, böylece Libya'nın istikrarına zarar verdiği belirtildi.

WAGNER NEREDE FAAL DURUMDA

Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor. Putin’in yakın çevresinde yer alan Prigojin, ABD’de seçimleri etkileme girişimi nedeniyle de Amerikan finansal yaptırımlar listesinde yer alıyor.

ABD TARAFINDAN DA YAPTIRIM UYGULANIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz ayında yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ABD, Prigojin'in küresel istikrarı bozan eylemlerini daha da sınırlandırmak için Sudan'da şu anda yaptırımları delmesini sağlayan şirketleri yaptırım listesine alıyor" ifadesini kullanmıştı.