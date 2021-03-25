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HaberlerDünyaSON DAKİKA: AB Liderler Zirvesi'nden flaş Türkiye kararı! - Haberler
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Son dakika... AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye kararı

AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA: AB Liderler Zirvesi'nden flaş Türkiye kararı! - Haberler
AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye kararı
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AA

AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

Bildiride, AB liderlerinin Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır oldukları belirtildi.

AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi. Ayrıca, "göç yönetimi" konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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