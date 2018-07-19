Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu devam ederken ABD Başkanı Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Trump, Andrew Brunson'un tutukluluğunun devam etmesi kararını bir "utanç" olarak nitelendirdi. Brunson'un uzun süredir tutuklu olduğunu belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Erdoğan, bu harika Hristiyan baba ve kocanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

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