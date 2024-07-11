Piyasaların merakla beklediği ABD haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.1 düşerken yıllık olarak ise yüzde 3 yükseldi.

Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek enflasyondaki aylık artış ise yüzde 0.1 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 3.3 oldu.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesi yönündeydi.

Mayısta tüketici fiyatları sabit kalırken (yüzde 0) , yıllık olarak ise yüzde 3.3 yükselmişti.