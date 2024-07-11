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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: ABD enflasyonu açıklandı - Para Haberleri

        ABD'de negatif aylık enflasyon

        ABD'de haziranda aylık enflasyon yüzde -0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi. Çekirdek enflasyon da Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyondaki gerilemede akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:48
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        ABD'de negatif enflasyon
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        Piyasaların merakla beklediği ABD haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.1 düşerken yıllık olarak ise yüzde 3 yükseldi.

        Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek enflasyondaki aylık artış ise yüzde 0.1 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 3.3 oldu.

        Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesi yönündeydi.

        Mayısta tüketici fiyatları sabit kalırken (yüzde 0) , yıllık olarak ise yüzde 3.3 yükselmişti.

        AKARYAKIT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

        Haziranda enerji endeksi aylık yüzde 2 geriledi. Bunda akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 3.8'lik gerileme etkili oldu.

        Buna karşılık haziranda gıda fiyatlarında yüzde 0.2lik artış kaydedildi.

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