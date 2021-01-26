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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD eski başkanı Donald Trump görevi bırakalı bir hafta olmuştu: Hızlı döndü!
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ABD eski başkanı Donald Trump görevi bırakalı bir hafta olmuştu: Hızlı döndü!

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump görevi bırakmasının ardından bir hafta geçmişken yeni ofisiyle gündeme geldi. Florida'da 'Eski Başkan Ofisi' açan Trump'ın burada siyasi çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

SON DAKİKA: ABD eski başkanı Donald Trump görevi bırakalı bir hafta olmuştu: Hızlı döndü!
Görevi bırakalı 1 hafta olmuştu: Trump hızlı döndü!
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Reuters

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak günü yeni başkan Joe Biden'a görevi devredeceği için Washington'dan ayrılmış, Florida'ya dönmüştü.

Reuters'ta yer alan haberde Trump'ın bir hafta içinde "Eski Başkan Ofisi" açtığı ifade edildi. Trump'ın bu ofiste siyasi çalışmalara devam edeceği belirtildi.

"Eski Başkan Ofisi"nde Trump'ın basın açıklamaları, yazışmaları, resmi ve kamuoyuna yönelik düzenleyeceği etkinlikleri yönetmekle sorumlu olacağı aktarıldı. Bu açıklamanın Trump'a yönelik azil sürecinin Senato'ya teslim edilmesinin ardından yapılması ise dikkat çekti.

Eski başkan Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken bunun bir son olmadığını 'bir şekilde geri döneceğini' söylemişti.

PARTİ KURACAK İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde, Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu ifade edilmişti.

Son günlerde yakın çevresine Trump'ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise "Patriot (Vatansever) Party" olacağını kaydetti.

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