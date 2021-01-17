Biden'ın öncelikle ele alacağı 4 kriz konusu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanıyor. Biden'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'ne atayacağını açıkladığı Ron Klain, göreve başlar başlamaz ele alacağı 4 kritik konuyu açıkladı.

Klain Beyaz Saray çalışanlarına yaptığı açıklamada, "acilen ele alınması gereken dört krizin" koronavirüs salgını, iklim değişikliği, ekonomi ve ırkçılık olacağını belirtti.

İklim değişikliği konusunda önemli adımlar atmak isteyen Biden, Donald Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek başkanlık kararnamesini imzalayacak.

Ayrıca Biden, Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan maddeyi etkisiz hale getirecek bir kararname imzalayacak.

Seçim sürecinde de koronavirüs ile mücadele kapsamında 'maske zorunluluğu' getirilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, kamu binalarda ve şehirlerarası yolculuklarda maske takma zorunluluğunu getirmesi bekleniyor.

BIDEN'DAN 1,9 TRİLYON DOLARLIK YARDIM PAKETİ ÖNERİSİ

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.

Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.

400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacak.