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Yetkililerden alınan bilgiye göre, ABD'den gelen bir heyet Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki muhataplarından oluşan heyetle görüşmeler yapıyor.
Görüşmelerde ABD yönetiminin Patriot sistemleriyle ilgili satış teklifini Türk tarafına ilettiği öğrenildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti. ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." açıklamasını yapmıştı.
Savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanlarının dahil olduğu ifade edilmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gazetecilerle yaptığı yıl sonu değerlendirme toplantısında, "Yaklaşık 1,5 sene önce zaten Patriot almak istediğimizi mektupla ABD'ye iletmiştik. Zaten dışişleri bakanlığının olur vermesi de bu talep üzerineydi. Patriot alırız ama aldığımız S-400' leri de iptal etmeyiz." ifadesini kullanmıştı.
ABD, uzun süredir Türkiye'nin Rusya'dan S400 alımını iptal etmesini istiyor. Ancak Türkiye, S400'lerin iptal edilmesinin Patriot satışında ön şart haline getirilmesine itiraz ediyor.
Ankara'nın füze savunma sistemi alımında fiyatın yanı sıra bir diğer beklentisi teknoloji paylaşımı.
Türkiye, ABD tarafının teknoloji paylaşımında da cazip öneriler sunmasını talep ediyor.
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