ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti, 180 gün muafiyet tanıdı
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletildiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise, Suriye'ye yaptırımlar konusunda 180 gün muafiyet tanındığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri doğrultusunda, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletildiğini duyururken, ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Suriye'nin yaptırımlardan 180 gün süreyle muaf tutulacağını bildirdi.
Alınan kararın, Donald Trump Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasıyla ilgili ifadeleriyle uyumlu olduğu bildirildi.
Açıklamada, bu adımın Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.