Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti | Dış Haberler

        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti, 180 gün muafiyet tanıdı

        ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletildiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise, Suriye'ye yaptırımlar konusunda 180 gün muafiyet tanındığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 23:42 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri doğrultusunda, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletildiğini duyururken, ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Suriye'nin yaptırımlardan 180 gün süreyle muaf tutulacağını bildirdi.

        Alınan kararın, Donald Trump Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasıyla ilgili ifadeleriyle uyumlu olduğu bildirildi.

        Açıklamada, bu adımın Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Facia ucuz atlatıldı
        Facia ucuz atlatıldı
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk