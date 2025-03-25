ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
Beyaz Saray, ABD ile Rusya'nın Karadeniz'de güvenli seyrüsefer sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklama, Rusya ile ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmenin bir gün sonrasında geldi.
Beyaz Saray, ABD ile Rusya'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
ABD ile Ukrayna arasında Karadeniz'de seyreden ticari gemilere yönelik saldırı düzenlenmemesi konusunda mutabakat sağlanırken, enerji tesislerinin de askeri hedef olmaması konusunda anlaşmaya varıldı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de ateşkes sağlanması konusunda hemfikir olunduğunu bildirdi.
Açıklamalar, Rusya ile ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmenin bir gün sonrasında geldi.
Beyaz Saray ayrıca ABD'nin Rusya'nın tarım ve gübre ihracat pazarına ulaşmasında destek olacağını duyurdu.