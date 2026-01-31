Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenlerin anısına, "Deprem Şehitleri Dijital Albümü" projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

11 ili vuran 6 Şubat depremlerinde 53 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 6 Şubat depremlerinde ölenlerin anısına "Deprem Şehitleri Dijital Albümü"nü hayata geçirdiklerini açıkladı.

Tutdere yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne sayılı günler kala, yitirdiğimiz canlarımızın hatıralarına sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarmak adına "Deprem Şehitleri Dijital Albümü" projemizi hayata geçiriyoruz. http://6subat.adiyaman.bel.tr adresinden ulaşabileceğiniz bu dijital hafıza platformu ile kayıplarımızın fotoğraflarını ve yaşam öykülerini hep birlikte ölümsüzleştireceğiz. Ben de bu büyük acıyı bizzat yaşayan bir kardeşiniz olarak; depremde yitirdiğim yeğenim Eda, eşi ve evladının fotoğraflarını bu albüme ekleyerek hatıralarını sisteme kaydettim" dedi.

Tutdere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapımına başladıkları "Deprem Şehitliği Anıtı"nda, dijital albümü erişime açacaklarını söyledi. Tutdere, "Amacımız, bizden koparılan her bir canın yaşam öyküsünü ve bizlere bıraktıkları değerleri en doğru şekilde geleceğe taşımaktır" ifadelerini kullandı.