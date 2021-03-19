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HaberlerGündem3. SayfaACI VEDA! Son dakika... Fabrika duvarına çarpan genç iş adamı vefat etti! Eşi ayaklarına sarıldı
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İş insanının eşi yürek burktu! Ayaklarına sarıldı, ayıramadılar

Bursa'da ıslak yolda kayıp fabrika duvarına çarpan lüks cipin içerisinde sıkışan genç iş insanı Muhittin Ülger hayatını kaybetti. Korkunç kazayı haber alır almaz olay yerine gelip eşinin ayaklarına sarılıp bırakmayan kadının feryadı yürekleri dağladı. Mobilya fabrikası sahibi iş insanının cenazesi memleketi Trabzon'a gönderildi

ACI VEDA! Son dakika... Fabrika duvarına çarpan genç iş adamı vefat etti! Eşi ayaklarına sarıldı
Acı veda! Ayaklarına sarıldı, ayıramadılar
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Genel

Bursa'da kontrolden çıkap, fabrika duvarına çarpan lüks cipin içerisinde sıkışan genç iş insanı Muhittin Ülger, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden eşinin ayaklarına sarılıp bırakmayan kadının feryadı ise yürekleri dağladı.x

İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden işadamı Muhittin Ülger'in kullandığı 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın duvara çarptı. Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ülger'in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

AYAKLARINA SARILIP, AYRILMADI

Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger'in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi. Eşinin hayatını kaybettiğine inanmayan Gülay Ülger eşine sarılıp başında bekledi. Jandarma ve sağlık ekiplerin tüm ikna çabasına karşı genç kadın hayatını kaybeden eşinin ayaklarına sarılıp bırakmadı. Daha sonra ambulansa alınan genç kadın sakinleştirici yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Muhittin Ülger'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mobilya fabrikası bulunduğu öğrenilen Muhittin Ülger'in cenazesinin Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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