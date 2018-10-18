Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Abdülhamit Gül, AA'da soruları yanıtladı.

Gül, "Soruşturma devam ediyor. Ayrıntılar başsavcılıkta. Elde edilen bilgiler başsavcılık tarafından takdir edilecek. Soruşturma gizli bir şekilde yürütülüyor. Önemli olan olayın aydınlatılması. Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor." dedi.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun aranması hakkında konuşan Gül, "Adli soruşturma hemen başlatıldı. Burası konsolosluk binası. Konsolosluk binasında arama için Suudi devletinin kabulü beklendi. Olayın nasıl olduğunu inceleyecek olan adli mercilerdir" ifadelerini kullandı. Gül, Kaşıkçı'nın kaybolması için "Uluslararası hukukta tartışılacak önemli bir olay" dedi.

BRUNSON'IN TAHLİYESİ

Adalet Bakanı Gül, Rahip Brunson kararı hakkında, "Çok tartışmaya neden oldu. ABD'nin de yaptığı kabul edilemez açıklamaları oldu. Hiçbir şekilde yargılamaları yapan Türk yargısı kararını hiçbir yerden etkilenerek vermiş değildir. Dosyadaki delillere göre baktı, karar verdi. Mahkeme bir karara vardı. Bu kişi beraat etmedi. Karar mahkumiyettir. Suçlu bulunmuştur. Bununla birlikte adli kontrol kararını veren de mahkemedir. Burada kararı veren mahkemedir" ifadelerini kullandı.

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