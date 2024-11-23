Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanı Tunç: Yargı Reformu Stratejimizi hazırlıyoruz | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Tunç: Yargı Reformu Stratejimizi hazırlıyoruz

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak adına yeni mevzuat düzenlemelerini de içeren Yargı Reformu Stratejimizi hazırlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yargı Reformu Stratejimizi hazırlıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak adına yeni mevzuat düzenlemelerini de içeren Yargı Reformu Stratejimizi hazırlıyoruz. Strateji belgemiz hukuk devleti ilkesini güçlendirecek, demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanmasını sağlayacak bir yol haritası olacaktır” dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesislerinde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya Türkiye geneli başsavcılar, komisyon başkanları, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri ile birimleri ve Adalet Bakanlığı yöneticileri katıldı. Yargı mensuplarına seslenen Bakan Tunç, "Yargı mensupları olarak sizler, hukuk sistemimizin temel taşı, toplum vicdanını teskin eden doğru ve tarafsız kararların mimarlarısınız" dedi.

        REKLAM

        Bakan Tunç, 22 yıldan bu yana güvenilir bir adaletin tesisi yolunda toplumun ihtiyacına cevap veren bir mevzuat, fiziki imkanların yeterliliği ve etkin bir insan kaynağı şeklindeki üç temel alanı güçlendirmek için önemli reformlara imza attıklarını söyledi. 2024 yılında da yargı sistemimizi daha etkin ve adil hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve kamuoyunda 8'inci Yargı Paketi olarak bilinen yasal düzenlemeleri anlattı.

        TÜRKİYE YÜZYILI YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

        Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin çalışmaları açıklayan Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak adına yeni mevzuat düzenlemelerini de içeren Yargı Reformu Stratejimizi hazırlıyoruz. Strateji belgemiz hukuk devleti ilkesini güçlendirecek, demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanmasını sağlayacak bir yol haritası olacaktır. Yapacağımız çalışmalarla Türkiye'nin ikinci yüzyılında adalet sistemimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Vizyonumuzu 'Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi' olarak belirledik" dedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

        Bakan Tunç, uygulayıcılardan gelen talepleri dikkate alarak hazırladıkları Yargı Reformu Stratejisi'nin içeriğini şöyle açıkladı:

        "Adalet komisyonlarının yargı hizmetlerinin daha etkin sunmasını sağlayacak tedbirlerden hakim ve savcıların nakil, terfi ve disiplin süreçlerine verimlilik esasıyla hizmet edecek yeni uygulamaların geliştirilmesine, ilk derece, istinaf ve temyizde adaletin gecikmeden tecellisi için alınması gereken tedbirlerden dijital çözüm platformları ve hukuk eğitimine, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin sadeleştirilmesinden ceza adaleti sistemiyle ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemelere varıncaya kadar birçok düzenlemeyi içeren Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası