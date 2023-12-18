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        Haberler Gündem Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu

        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu

        Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye personelinin de yer aldığı çok kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 08:41 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:41
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        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
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        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

        Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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        #Adana Büyükşehir Belediyesi
        #rüşvet operasyonu
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