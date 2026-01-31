Trump'ın İran hesabı ne? Trump İsrail'in yolunu mu temizliyor? Hamaney'i devirmek ABD'ye ne kazandırır? İran'a karşı "Venezuela Taktiği" mi? Tahran olası saldırıyı sineye mi çeker? Rusya bu kez müttefikini koruyabilir mi? 1 Uçak gemisi rejimi yıkmaya yeter mi? Amerikan Filosu "Yenilmez Armada" mı? İ... Daha Fazla Göster

Trump'ın İran hesabı ne? Trump İsrail'in yolunu mu temizliyor? Hamaney'i devirmek ABD'ye ne kazandırır? İran'a karşı "Venezuela Taktiği" mi? Tahran olası saldırıyı sineye mi çeker? Rusya bu kez müttefikini koruyabilir mi? 1 Uçak gemisi rejimi yıkmaya yeter mi? Amerikan Filosu "Yenilmez Armada" mı? İran Amerikan Filosunu vurabilir mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; İRAM Başkanı Doç. Dr. Serhan Afacan ve Kent Üni. Öğretim Üyesi Ünal Atabay anlattı. Daha Az Göster