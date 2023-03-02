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Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı!

Felaketin etkilediği Adana'da yıkılan 2 binayla ilgili tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı. Kentte Sinem Apartmanı soruşturmasında tutuklanan müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger'in savunmaları çelişti. Ekim Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Tamer Ergünkoç da, yapının çökmesine istinat duvarı yapılmasına karşı çıkılmasının neden olduğunu iddia etti

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  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Adana'daki Sinem Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger'in savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki sarsıntıda gördüğü hasarın ardından saatler sonra Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde çöken ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı ile ilgili soruşturma sürüyor.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Tutuklanan Yıldırım ve Gerger'in savcılık sorgularında birbirleriyle çelişkili ifadeler verdikleri ortaya çıktı.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Haklarındaki suçlamaları reddeden iki ortaktan Ömer Faruk Gerger ifadesinde, avukatlık dışında herhangi bir meslek icra etmediğini belirtti.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Adana Barosuna kayıtlı olarak görev yaptığını belirten Gerger, "Ben hukukçu ve avukatım. Arkadaşım olan Hüseyin Zati Yıldırım müteahhittir. Kendisine güvendiğimden dolayı 1999'da bahse konu şirketi yüzde 50 ortak olarak kurduk. Müteahhit olmadığımdan ve dolayısıyla inşaat işlerinden anlamadığımdan şirketi fiili olarak temsilen idare eden arkadaşımdır. Benim müteahhitlik belgem yoktur ancak Hüseyin'in müteahhitlik belgesi vardır." ifadesini kullandı.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Gerger, ortağı Yıldırım'ın Sinem Apartmanı'nı ikinci ya da üçüncü katı karkas olarak tamamlandıktan sonra E.N.S'den devraldığını kaydetti.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    İnşaatı devraldıkları kişiye ödemeyi Yıldırım'la yaptıklarını bildiren Gerger, "Ayrıca inşaatın sağlamlığı konusunda uzmanlığım olmadığından denetleme durumum olmamıştır ancak ilgili evraklardan gördüğüm kadarıyla denetleyen görevliler 'sağlam' raporu vermişlerdir. Şirketi temsile yetkili olan Hüseyin, ruhsat yenileme, devamında gerçekleşen inşaat bitimindeki iskan işlerini kendisi takip ederek tamamlamıştır. 2004 yılında şirketteki hisselerimizi devrettik. Bu alana ilişkin faaliyetlerimizi bıraktık." savunmasını yaptı.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    "BİNAYI EKSİKSİZ OLARAK İNŞA ETTİK" SAVUNMASI

    Hüseyin Zati Yıldırım da ifadesinde, Ömer Faruk Gerger'le ortak kurduklarını belirtti.

    "Ömer Faruk Gerger ile bahse konu inşaatın ikinci katından sonraki kısmını birlikte tamamladık. Demirinden çimentosuna hatta çivisine varana kadar her şeyini beraber yürüttük. Yani Ömer Faruk Gerger dışarıdan sermaye koyarak ortak olmuş değildir, hem sermaye hem de iş ortağıdır. Bu binanın normal şartlarda yıkılması mümkün değildir. Kaldı ki belediye görevlileri o tarihte binamızı denetlemiş ve iskanımızı almışız. Bina şu iki ihtimalde yıkılabilir; tam altından fay hattı geçiyorsa yıkılır, ikinci ihtimal ise binada kolon kesilmesi durumudur. Ben kolon kesildiğini görmedim ancak özellikle deprem nedeniyle bina yıkıldıktan sonra kolon kesildiğini duydum. 6 Şubat'taki ilk depremde bina yıkılmamıştır, ikinci artçı depremde bina yıkılmamıştır, aynı gün üçüncü depremde (Elbistan merkezli deprem) yıkılmıştır. İlk deprem sonrasında bina sakinleri binadan ayrılmış ancak tüm uyarılara rağmen bir kısım kişiler binaya tekrar girmişler. Binanın yıkılmasında beni bir kusurum yoktur. Vicdanen rahatım, binayı eksiksiz olarak inşa ettik."
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Gerger ve Yıldırım'ın avukatlarının ise müvekkillerinin söz konusu apartmanın hukuka aykırı bir inşaat olmadığını ileri sürdüğü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep ettiği öğrenildi.

    Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ömer Faruk Gerger ve Hüseyin Zati Yıldırım, 15 Şubat'ta tutuklanmıştı.

    EKİM APARTMANI'NDA İSTİNAT DUVARI İDDİASI

    Kentte Ekim Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Tamer Ergünkoç da, yapının çökmesine istinat duvarı yapılmasına karşı çıkılmasının neden olduğunu iddia etti.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477 Sokak'taki Ekim Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucusu, müteahhit Tamer Ergünkoç, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Ergünkoç, arkadaşlarıyla bir kooperatif kurup ev yapma kararı aldıklarını belirterek, şu beyanlarda bulundu:

     

    "Ekim Yapı Kooperatifini kurduk. Kooperatifin kurucusu ben ve şu an isimlerini hatırlamadığım birkaç arkadaşımdı. 1996 ve 1997 yıllarında inşaata başladık. Kooperatifin inşaatında yer alan fenni mesulleri hatırlamıyorum. Ben kooperatifteki hissemi inşaat bitmeye yakın devrettim. Devretme şeklimin resmi olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu kooperatif olarak başka bina yapmadık. Ekim Apartmanı biri 13 kat, diğeri 8 kat olmak üzere 2 bloktan oluşmaktaydı. Blokların altında iş yeri bulunmamaktadır. Kaç daire olduğunu şu an hatırlamıyorum. Binanın statikten sorumlu inşaat mühendisi C.A'ydı."
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Ekim Apartmanı'nın demir, çimento, beton işleriyle kimin ilgilendiğini anımsayamadığını belirten Ergünkoç, "Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

    Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tamer Ergünkoç, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.
  • Son dakika: Adana'da çöken 2 binada tutuklananların ifadeler ortaya çıktı!

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