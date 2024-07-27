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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da devrilen vincin altında kalan işçi öldü | Son dakika haberleri

        Devrilen vincin altında kalan işçi öldü

        Adana'nın Feke ilçesinde Ufuk Büyüktürkeli'nin kullandığı vinç henüz belirlenemeyen bir sebepten devrildi. Araçtan atlayan Büyüktürkeli vincin altında kalarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:31
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        Devrilen vincin altında kalan işçi öldü
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        Adana’nın Feke ilçesinde vinç devrildi. Kaza sırasında kapıyı açıp atlayan operatör Ufuk Büyüktürkeli, vincin altında kalıp hayatını kaybetti.

        Kaza, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi’nde saat 15.30’da meydana geldi. Taş kırma şantiyesinde çalışan Ufuk Büyüktürkeli’nin kullandığı vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Bu sırada araçtan atlayan Büyüktürkeli, vincin altında kaldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği operatörün öldüğü belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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