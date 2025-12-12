Adana'da Murat İnanmaz (19), sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

SOKAK ORTASINDA ÖLÜ BULUNDU

DHA'nın haberine göre olay; Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Sokakta kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin, Murat İnanmaz'a ait olduğu tespit edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerindeki incelemenin ardından İnanmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.